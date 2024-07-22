Malatya'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ç. yönetimindeki 44 ADS 434 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde H.K. idaresindeki 44 AGK 602 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü M.Ç. ile yolcular M.M.Ç, A.M.Ç, N.Z.Ç ve M.K. yaralandı.
Araçta sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.