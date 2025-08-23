Malatya'da Orman Yangını: 1 Ev Zarar Gördü

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde araziden çıkan yangın ormana sıçradı. Yangında bir ev zarar gördü, söndürme çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. 1 ev zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akkent Mahallesi'ndeki bir arazide öğle saatlerinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 8 itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu ana kadar 1 ev zarar gördü.

