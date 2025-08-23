Malatya'da Orman Yangını: 1 Ev Zarar Gördü

Malatya'da Orman Yangını: 1 Ev Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde arazide başlayan yangın, ormana sıçradı ve şu ana kadar 1 evin zarar görmesine neden oldu. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

MALATYA'nın Doğanyol ilçesinde arazide çıkan yangın, ormana sıçradı. 1 ev zarar görürken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Akkent Mahallesi'ndeki bir arazide öğle saatlerinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 8 itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Köylülerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, şu ana kadar 1 ev zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz

İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.