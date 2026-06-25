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Malatya'da ÖNEM Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi

Malatya'da ÖNEM Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi
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Malatya Valiliği himayesinde yürütülen ÖNEM Projesi kapsamında öğrenci projelerinin sergilendiği galası ve Aile Yılı Özel Konseri düzenlendi. Vali Seddar Yavuz, gençlerin eğitimi ve toplumsal dayanışma vurgusu yaptı.

Malatya Valiliğinin himayelerinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi'nin saha sonuçlarının sergilendiği "Maarif'in Kalbinde ÖNEM'le Yeşerenler ve ÖNEM Galası" ile "Aile Yılı Özel Konseri" etkinliği gerçekleştirildi.

Yüzüncü Yıl Parkında Vali Seddar Yavuz ile protokolün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Stantlarda öğrencilerin yaptığı ve çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden projelerin sergilendiği stantları inceleyen Yavuz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Programda konuşan Yavuz, gençleri yetiştirmenin en az şehirler imar etmek kadar önemli olduğunu söyledi.

Farklı nedenlerden dolayı sorun yaşamış gençlere arkalarını dönemeyeceklerini anlatan Yavuz, "Biz canlıya, cansıza şefkat gösteren büyük bir medeniyetin önderi ve lideriyiz. Tarih boyunca gözyaşı silen, insanların gözündeki tebessümün sebebi olan ekmeğini, suyunu bölüşen dünyanın neresinde zülüm varsa o zulmü durdurmak için gayret eden büyük bir medeniyetin ve ecdadın evlatlarıyız." dedi.

Her alanda en önde olmak için gayretle çalışacaklarını, bu nedenle evlatlarını iyi yetiştireceklerini belirten Yavuz, "Eğitim kurumlarını daha da geliştireceğiz. Gönlümüzdeki sevgiyi diri tutacağız. Birbirimizin yüzüne sevgi ve şefkatle bakacağız. 86 milyon vatan evladının tek yürek olmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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