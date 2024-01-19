Malatya'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Malatya'nın Doğanşehir ve Kale ilçelerinde eğitim öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasıyla öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Doğanşehir ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 6 bin 156 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Çığlık Abuzer Güngör İlkokulunda, ailelerin de çocuklarının heyecanına eşlik ettiği, karne törenlerinde öğrenciler, ikinci dönem başında yeniden buluşmak üzere öğretmenleriyle vedalaştı.

Kale ilçesinde de Kaymakamı Mustafa Aksoy, İzollu Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Aksoy, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Aksoy, karne alan öğrencileri tebrik ederek, ara tatili verimli değerlendirmeleri hususunda öğrencilere önerilerde bulundu.