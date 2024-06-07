Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı
Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde N.K. ile oğlu A.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle N.K, oğlu A.K'yi silahla kolundan yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'da oğlunu silahla yaralayan baba gözaltına alındı.
Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi'nde N.K. ile oğlu A.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle N.K, oğlu A.K'yi silahla kolundan yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan N.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.