Malatya'da nişan töreninde zehirlenenlerin sayısı 113'e çıktı

MALATYA Valisi Seddar Yavuz, dün nişan töreninde zehirlenen kişi sayısının 113'e çıktığını belirtti. Vali Yavuz, zehirlenmenin doğal gaz kaynaklı olduğunu belirtti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Orduzu Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Nişan eğlencesi sırasında bazı davetlilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişiler hastaneye başvururken, salona tedbir amaçlı sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye başvuran davetliler, zehirlendikleri şüphesiyle tedaviye alındı. Salonda yapılan incelemeler sonucunda davetlilerin sızan gazdan etkilendikleri iddia edildi.

'DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sanal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada zehirlenen kişi sayısının 113 kişi olduğunu ve birçoğunun taburcu edildiğini belirterek, "Battalgazi ilçemizde bir düğün salonunda doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu 113 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımızca tedavi altına alınmış olup genel durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. Hastalarımızın bir kısmı taburcu edilmeye başlanmıştır. Olayın sebebi ve olayda ihmal ve kusuru olanlarla ilgili de soruşturma başlatılmıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar dilerim" ifadelerine yer verdi.