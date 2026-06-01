Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde motosikletli kişilerce silahlı saldırıya uğrayan B.A. yaralandı. Polis, olayla bağlantılı 6 kişiyi gözaltına alırken, ruhsatsız silah ve fişek ele geçirdi.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Hacı Abdi Mahallesi'nde B.A, motosikletli kişiler tarafından silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin E.U., S.C.K. ve M.M.Ö. olduğunu belirledi.

Şüpheli şahıslar ile B.A. ve beraberindeki E.Ç, A.D, M.A.A. ve İ.S.K. arasında aynı gün kavga çıktığını tespit eden polis ekipleri, yaralı dışındaki tüm tarafları gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 7 fişek ve 1 motosiklet ele geçirildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
