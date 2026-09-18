Malatya'da motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası

Malatya'da motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezasıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'da motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi, sürücü belgesine 4 ay el konuldu.
Malatya'da motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapan sürücüye para cezası kesildi, sürücü belgesine 4 ay el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, trafikte tek teker üzerinde seyreden motosikletin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.
Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'nde yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi.
Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak, akrobatik hareketlerde bulunmak ve plakasız araç kullanmaktan para cezası kesilen sürücünün 4 ay daha belgesine el konuldu, motosiklet trafikten 60 gün menedildi.
Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.