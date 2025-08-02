Malatya'da minibüsle çarpışan traktörün sürücüsü tedavi gördüğü hastanede öldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, minibüs ile çarpışan traktörün sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, minibüs ile çarpışan traktörün sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
S.K. idaresindeki 10 ALN 039 plakalı minibüs ile İsmail Korkmaz (71) yönetimindeki 44 ES 577 plakalı traktör, 18 Temmuz'da, Erkenek Mahallesi'nde çarpıştı.
Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan traktör sürücüsü Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel