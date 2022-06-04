Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Malatya'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Battalgazi ilçesi Alişar Mahallesi'nde V.D. idaresindeki 44 S 0172 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 44 EH 887 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle DSİ'ye ait sulama kanalına devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan A.K. ve İ.K. de itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Münir Karaloğlu Malatya Güncel Haberler

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