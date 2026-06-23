Haberler

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K.'nin kullandığı 44 S 1224 plakalı minibüs ile M.H.P.'nin idaresindeki 44 ADY 069 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü M.H.P. ile minibüste yolcu olarak bulunan Güler Ç., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber

Fener'i şampiyon yapan efsane hocadan kahreden haber
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip

CHP binasında yatak odası çıktı, yeni başkan şaştı kaldı: Acayip
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek

Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes haddini bilecek