Malatya'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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Malatya'nın Kale, Arguvan ve Darende ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde, İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ağaç dikimi seferberliğinde bir araya gelindiğini söyledi.

Ülkeden binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu anlatan Batı, bu yıl dikilen fidanların geleceğe nefes olacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında 200 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Turan Atahan, İlçe Emniyet Amiri Akan Kaya, kurum amirleri, mahalle muhtarları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Arguvan

Malatya Arguvan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Arguvan Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, yaptığı açıklamada, ağaçlandırmanın yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Daha sonra vatandaşlara dağıtılan fidanlar toprakla buluşturuldu.

Darende

Hulusi Efendi Vakfı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Darende'de fidanları toprakla buluşturdu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler, öğretmenler ve vakıf çalışanları katıldı.

Daha sonra etkinlik kapsamında ilçenin iklim şartlarına ve doğal bitki örtüsüne uygun fidanlar dikildi.

Kaynak: AA