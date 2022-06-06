Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

Malatya'da kurşunlama, tehdit ve hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı tutuklandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Malatya'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen kurşunlama, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, otodan, iş yerinden ve ikametten hırsızlık gibi suçlara karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T, M.S, S.K ve M.S tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel