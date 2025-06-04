Malatya'da Kurban Bayramı İçin Alınan Tedbirler Açıklandı

Malatya'da Kurban Bayramı İçin Alınan Tedbirler Açıklandı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı'nda trafik ve asayiş için 587 ekip ve 1,932 personel ile 4 dronun görev yapacağını duyurdu. Sağlık hizmetleri ve gıda denetimleri için de gerekli önlemler alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kurban Bayramı kapsamında aldıkları tedbirler hakkında bilgi verdi.

Vali Yavuz, İnönü Caddesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik ve asayiş açısından ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Doğu batı arterlerinde EDS sistemleri ve il genelindeki kent güvenlik yönetim sistemlerinin 24 saat esasına göre kayıt alacağını dile getiren Yavuz, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında asayiş ve trafik yönünden 587 ekip ve bin 932 personelin görevlendirildiğini ve 4 dronla da havadan gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti.

Sağlık tesislerinde gerekli hekim, sağlık personeli ve ambulansın görevlendirilip hazır tutulduğunu belirten Yavuz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğününse gıda denetimlerine ağır vereceğini söyledi.

Vali Yavuz, yeteri kadar kurban kesim yeri tespit edildiğini belirterek, vatandaşların kurbanlarını buralarda kesmelerini istedi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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