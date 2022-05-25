Malatya'da kumar oynayan 8 kişiye işlem yapıldı - Haberler

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 8 kişiye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iki iş yerinde kumar oynatıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin iş yerlerinde düzenledikleri operasyonda, kumar oynayan 8 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefetten" idari işlem yapıldı, masalarda bulunan para ve malzemelere el konuldu.

Kumar oynattığı belirlenen 2 işletmeci hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.