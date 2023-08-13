Üye Girişi
Haberler

Malatya'da kontrollü yıkım sırasında göçük: İş makinesi altında kalan operatör yaralandı

Güncel Haberler

Malatya'da bir binanın kontrollü yıkımı sırasında meydana gelen göçükte iş makinesi altında kalan operatör yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'da ağır hasarlı binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesinin göçük altında kaldırıldığı olayda operatör yaralandı.

Saat 17.00 sıralarında kent merkezi Fuzuli Caddesi'nde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesinin göçük altında kaldırıldığı olayda operatör yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title