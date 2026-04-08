Haberler

Otomobil park halindeki araçlara çarptı; kaza anı kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da epilepsi hastası bir sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Y.C.E. isimli kadın sürücünün kullandığı 34 HZR 558 otomobil, kontrolden çıkıp, park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri Y.C.E.'nin yaralandığını belirledi. Y.C.E. ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

