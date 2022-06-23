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Malatya'da kene uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da kene uyarısı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, kene ısırması ve buna bağlı olarak gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan vakaların sayısında artış olduğunu bildirdi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı açıklamada, kene ısırması ve buna bağlı olarak gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan vakaların sayısında artış olduğunu bildirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda vatandaşları uyardı. Bentli, "Bahar ve yaz aylarında sağlığımızı tehdit eden önemli bir sorun olan kene ısırması ve buna bağlı olarak gelişen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan vakaların sayısı maalesef ilimizde de artışa geçti" ifadelerine yer verdi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı konusunda vatandaşları uyaran Bentli, "Hafife almayalım, tedbiri elden bırakmayalım" ikazını yaptı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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