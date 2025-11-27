Malatya'da Kasten Öldürme Suçundan Kaçak Hükümlü Yakalandı
Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A., Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A'yı yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel