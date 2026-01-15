Haberler

Malatya'da karla beyaza bürünen tarihi yapılar dronla görüntülendi

Karla birlikte tarihi ve kültürel yapıların beyaz örtüyle kaplandığı Malatya'nın Darende ilçesi dronla görüntülendi.

İlçede hafta sonu etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla birlikte tarihi Somuncu Baba Külliyesi, Darende evleri, Hasan Gazi Türbesi ve Şehitlik Anıtı beyaz örtüyle kaplandı.

Somuncu Baba Külliyesi çevresinde oluşan manzara, ziyaretçilerin ve vatandaşların ilgisini çekti.

İlçe genelinde etkili olan kar yağışı sonrası tarihi mekanlar ve yerleşim alanları dronla görüntülendi.

