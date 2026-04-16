Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Karayiğit Apartmanı'nda 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili duruşmada 3 sanığa hapis cezası verilirken, 2 sanık beraat etti.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Ü.K, M.D, M.G'ye 5 yıl, 6 ay 20 gün, sanık M.G'ye 5 yıl, 1 ay, 3 gün hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklardan H.E. ile A.D'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım

Okulu kana bulayan saldırganın babasından dehşete düşüren sözler

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü

Dünyanın konuştuğu kare! Arda Güler fena dile düşürdü
Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum

Arda Güler’e karşı çaresiz kaldı! Neuer’den ilk yorum
19 yıllık öğretmen okul saldırıları sonrası isyan etti: Daha fazla yetki istiyoruz

19 yıllık öğretmen saldırılar sonrası isyan etti! Tek bir talebi var
Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü

Hasadı başladı, fiyatı 200 TL'ye kadar düştü
Ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis

Görüntüler bugünden! Her okulun önüne 2 polis
Okuldaki saldırı dehşetinde hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül son yolculuğuna uğurlandı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf son yolculuğuna uğurlandı