Malatya'da depremde 4 kişinin öldüğü Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada karar çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Karayiğit Apartmanı'nda 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili duruşmada 3 sanığa hapis cezası verilirken, 2 sanık beraat etti.
Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Ü.K, M.D, M.G'ye 5 yıl, 6 ay 20 gün, sanık M.G'ye 5 yıl, 1 ay, 3 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklardan H.E. ile A.D'nin ise beraatine hükmetti.