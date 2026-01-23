Haberler

Malatya'da kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban tavşanı okul bahçesinde görüntülendi

Malatya'da etkili olan kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkileyerek bir yabani tavşanın Darende'deki bir okul bahçesinde yiyecek aramasına neden oldu. Vatandaşlar, tavşanın o anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Malatya'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan yabani tavşan, Darende ilçe merkezindeki bir okulun bahçesinde görüntülendi.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

İlçede doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yabani tavşan, okul bahçesinde yiyecek ararken görüntülendi.

Tavşanı fark eden çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre okul bahçesinde yiyecek arayan tavşan, insanların kendisine yaklaştığını fark etmesi üzerine hızla kaçarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen - Güncel
