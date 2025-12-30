Haberler

Malatya'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildi

Güncelleme:
Malatya'da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bazı kamu personelinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde etkili olacak yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
