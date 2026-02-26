Haberler

Malatya'da kar yağışı etkili oluyor

Malatya'da dün gece başlayan kar yağışı, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Ekipler yolları açmak için çalışmalara devam ederken, trafik tedbirleri alındı.

Malatya'da etkili olan kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Etkisini sürdüren kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kara yolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksamaması için yollarda çalışma yapıyor.

Araç ve yaya trafiğinde azalmanın gözlendiği kentte, trafik ekipleri kavşaklarda ve ana arterlerde tedbir aldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş



