Malatya'da ekiplerin karla mücadele çalışması

MALATYA'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından ekipler, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Darende, Hekimhan, Kayseri ve Adıyaman kara yolunda ağır vasıta araçlarının geçişine izin verilmezken, Malatya-Çelikhan kara yolu ise tedbir amaçlı tamamen trafiğe kapatıldı.

Kentte gece saatlerine başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar temizleme, tuzlama ve küreme çalışmalarının devam ettiği kent genelinde yağış nedeni ile ulaşıma kapalı yol bulunmazken, emniyet, jandarma, UMKE, AFAD, Karakolları, Kızılay ve gönüllüler ile birlikte toplam 964 araç, 2 bin 998 personel sahada görev alıyor. Yaklaşık 10 bin tonun üzerinde tuz stoku ile çalışmalar yürüten ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İlçelerde etkisini giderek arttırması beklenen kar yağışı nedeni ile olası yol kapanmalarına karşın vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına ise otobüs terminalleri, sosyal tesisler ve ana arterlerde gerekli hazırlıklar yapıldı.

Öte yandan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, kış şartlarına uygun ekipman bulundurmaları ve resmi kurumlar tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.