Malatya'da kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ve makaron ele geçirildi

Malatya'da yapılan kaçakçılık operasyonunda, kaçak cep telefonu ve içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ile 20 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve bandrolsüz ürünlerin üretiminin ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheliler D.Ü, Z.P.K, ile M.T'nin iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 cep telefonu, 29 akıllı saat, 20 kablosuz kulaklık, 24 termos, 22 adaptör ile bandrolsüz 20 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 382 elektronik sigara likiti ve 15 kilo 655 gram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerle ilgili Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.