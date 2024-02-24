Malatya'da Kaçakçılık Operasyonunda Elektronik Sigara ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Malatya'da kaçakçılık operasyonunda, 64 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 11 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak cep telefonu ve aksesuarı sattığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı 64 elektronik sigara, 9 kablosuz kulaklık, 2 kablosuz powerbank, 11 akıllı saat, 15 paket puro ele geçirildi.

Şüpheliler H.T. ile E.B'ye yasal işlem yapıldı.