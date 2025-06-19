Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
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Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron ve 1,270 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde kaçakçılığa yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, 392 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu, 29 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), bin 270 kilogram tütün, 25 elektronik sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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