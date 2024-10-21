Malatya'da "İnsanlığın Gözyaşı Filistin" fotoğraf sergisi açıldı

Malatya'da, Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan fotoğraflarından oluşan "İnsanlığın Gözyaşı Filistin" fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Müftülüğü tarafından Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan sergide, AA foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflar sergilendi.

Lise öğrencileri sergiye büyük ilgi gösterdi.

İl Müftü Vekili Ali Kazcı, AA muhabirine, amaçlarının dünyada işlenen katliamların ne derece vahim olduğunu bütün gençlere duyurmak olduğunu dile getirdi.

Kazcı, şöyle konuştu:

"Elimizden geldiği kadarıyla bu zulme engel olmak için böyle bir çalışmaya karar verdik. Yeryüzü böyle bir katliam, böyle bir zulüm herhalde görmemiştir. Toplu kitle imha silahlarıyla bir halkın yok edildiği, aç bırakıldığı, perişan edildiği bir manzarayla karşı karşıyayız. Bizler haklılığımızı, bu mazlum insanların çaresizliğini bütün insanlığa duyurmak için böyle bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah insanlık bu durumun farkına varır ve fiili olarak harekete geçer diye ümit ediyoruz. Gerçekten fiilen bir müdahale yapılmazsa bu zulmün sonu gelmeyecek. Sergimizde 50'nin üzerinde fotoğraf var. İnşallah yeni fotoğraflar da ekleyeceğiz ve bunu bütün okullara da yaymaya çalışıyoruz. Bugün bu okuldayız, inşallah daha sonra farklı okullarda bütün öğrencilerimizi bu şuurla şuurlandırmak için çalışıyoruz. Her yerden talepler geliyor. Bu sergiyi ziyaret edenler 'biz de sergiyi yapmalıyız' diye talepte bulunuyor."

İl Müftülüğü Din Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Küçükaslan da gençlere yaptığı sunumda, fotoğraflarda İsrail'in yaptığı zulmün ve insan hakları ihlallerinin açıkça görüldüğünü vurgulayarak, "Mazlumun yanında yer almalıyız. Değerli gençler zulüm kapımıza dayandı, bilinçli olmak durumundayız. Sosyal medyalarla, telefonlarla, tabletlerle gençliğimizi heder etmemeliyiz." diye konuştu.

Sergiyi gezen öğrencilerden Naz Nur Acar da Gazze'de İsrail'in yaptığı katliamlara işaret ederek, "Kadınlara acımadan, çocuklara acımadan o kadar bombaları üstlerine yağdırdılar. Hepsi şehit oldu. Orada küçücük yaşta hepsinin yaşadıklarını düşünüyorum da biz bir depremde yaşadığımız şeyleri anlatamıyoruz. Çünkü hepsi ağır geliyor. Onların üstüneyse tonlarca ağırlıkta bombalar yağdırıyorlar. Müslümanlar bunlara ses çıkarmıyor. Ellerinde güç varken ses çıkarmamaları da vahşete bir katkı. Şu an bizim İsrail'in mallarını satın almamamız gerek." dedi.

Serginin Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de açılacağı bildirildi.