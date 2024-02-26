Malatya'da inşaat işçisi ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan 36 yaşındaki Faruk A., ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Faruk A. kurtarılamadı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, inşaatın ikinci katından düşen işçi, hayatını kaybetti.
Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki inşaatın ikinci katında çalışan Faruk A. (36) ayağının kayması sonucu düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Faruk A, kurtarılamadı.