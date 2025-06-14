Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 8 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Malatya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın: 8 Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi
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Malatya'da inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir saat içinde kontrol altına alındı. 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MALATYA'da inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. 8 konteyner, kullanılamaz hale geldi.

Konak Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanı görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 5 araç ve 19 personel ile müdahale edilen yangın, 1 saatte söndürüldü. 8 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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