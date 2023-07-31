Malatya'da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çöktü. Olayda 3 işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Malatya'da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı

MALATYA Malatya'da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çöktü. Olay da 3 işçi ağır yaralandı.

Olay, 08.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaaslan sokak içerisinde bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan Y. Ş.,A. A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir işçinin bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.