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Malatya'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Malatya'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Olay, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın tadilatı sırasında yaşandı. İşçilerin cesetleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi.

İşçilerin cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel
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