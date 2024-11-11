Malatya'da İnşaat Iskelesi Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Olay, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 11 katlı bir apartmanın tadilatı sırasında yaşandı. İşçilerin cesetleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.
Bostanbaşı Mahallesi Alem Sokak'taki 11 katlı bir apartmana tadilatı için kurulan iskele, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda, işçilerden Mücahit Dülek (29) ve Salih Celayir (30) yaşamını yitirdi.
İşçilerin cesetleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsileri yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sıcak Gelişme:
Bakan Tunç'tan Mehmet Ali Erbil'in de gözaltına alındığı operasyonla ilgili ilk açıklama: Kuvvetli bir suç şüphesi varsa gereği yapılır.