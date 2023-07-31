Malatya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat iskelesi çökerek 1 işçinin ölümüne, 2 işçinin ise yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.