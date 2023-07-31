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Malatya'da İnşaat İskelesi Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir inşaat iskelesi çökerek 1 işçinin ölümüne, 2 işçinin ise yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Yakınca Mahallesi Karaaslan Sokak'taki bir sitedeki apartmanın boya ile tadilatı için kurulan ve üzerinde işçilerinin bulunduğu iskele, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda binanın dış cephe boya ve tadilatında çalışan M.E.Ş, A.A. ve Yunus Tam yaralandı.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Yunus Tam müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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