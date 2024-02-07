Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Malatya'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Sergen Karadağ (27), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Karadağ, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybedip 6'ncı kattan düştü. Durumu gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Sergen Karadağ'ı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Karadağ'ın cenazesi, adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karadağ Malatya Acil Durum Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 9. Bölüm CANLI izleme linki! Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu Düğün Dernek oyuncuları kimler? Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon Netflix'e ne zaman gelir, çıkış tarihi belli oldu mu? Survivor Sema Aydemir neden Dominik'e gitti? Acil görev emri nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 147. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 147. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title