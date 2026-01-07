Haberler

Malatya'da İnşaat İşçilerinin Kullandığı Konteynerlerde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Malatya'da inşaat işçilerinin kullandığı konteynerlerde çıkan yangında 40 konteyner kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da inşaat işçilerinin yatakhane olarak kullandığı konteynerlerden birinde çıkan yangında alevler hızla yayıldı. Yaklaşık 40 konteynerin alevler içerisinde kaldığı yangın 1 saatte söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde bulunan konteynerlerde çıktı. Bölgede devam eden rezerv alan işyeri ve konut inşaatında çalışan işçilerin konaklamak için kullandığı konteynerlerde çıkan yangını fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, TOMA, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları ile yangın kontrol atına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında 40 konteyner kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
