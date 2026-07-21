Malatya’da iklim dirençli şehirler toplantısı

Malatya'da düzenlenen " Cop31'e Giden Süreçte İklim Dirençli Şehirlerin Geliştirilmesi: Taahhütlerden Eyleme" programında, iklim değişikliğine karşı dirençli şehirlerin oluşturulması, deprem sonrası yeniden inşa süreci ve sürdürülebilir kentleşme çalışmaları ele alındı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği süreci kapsamında, İller Bankası (İLBANK) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen programa kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, iklim değişikliğiyle mücadelede belirlenen hedeflerin sahada uygulanabilir projelere, güçlü işbirliklerine ve şehirlerin günlük yaşamına dokunan somut yatırımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin en doğrudan şehirlerde hissedildiğini belirten Karahan, aşırı hava olayları, kuraklık, taşkınlar, su stresi, altyapı kırılganlıkları ve afet risklerinin yerel yönetimlerin planlama ve uygulama kapasitesini her geçen gün daha fazla etkilediğini ifade etti.

Karahan, şunları kaydetti:

"Bugün yalnızca finans sağlamanın ötesine geçerek proje geliştirme, uluslararası finansman kullanımı ve sahada teknik uygulama kapasitesini de kapsayan güçlü bir kurumsal yapıya dönüştük. Uluslararası proje portföyümüz 6 milyar avro seviyesine ulaştı. Deprem sonrası süreçte ise ulusal katkılarımızla birlikte toplam 2,5 milyar avroluk yeniden inşa ve altyapı yatırımını sahada yürütüyoruz. Deprem sonrası süreçte edindiğimiz tecrübe, şehirlerimizi yalnızca fiziki olarak ayağa kaldırmanın değil, onları daha güvenli, sürdürülebilir ve iklim risklerine dayanıklı hale getirmenin önemini açıkça ortaya koydu. Malatya, deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sahadaki güçlü örneklerinden biri. Bu nedenle burada yapacağımız değerlendirmelerin yeniden inşa, çok paydaşlı finansman mekanizmaları ve etkin proje yönetimi başlıklarında önemli çıktılar sağlayacağına inanıyoruz."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından kentin yeniden ayağa kaldırılması için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise konuşmasında, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ve belediyenin bu alandaki projeleri hakkında bilgi verdi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami de gönderdiği video mesajda, ülkesinin deprem yönetimi ve sıfır atık alanındaki bilgi ve deneyimini Türkiye ile paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.