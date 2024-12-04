Malatya'da İki Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Kazalar sonucu yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
M.H. idaresindeki 33 ALP 343 plakalı otomobil ile F.E. yönetimindeki 44 AAV 723 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi Koyunoğlu Caddesi'nde çarpıştı. Savrulan araçlar, 44 ABP 322 ve 44 LE 572 plakalı hafif ticari araçlara çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler M.H. ve F.E, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tecde Mahallesi Altınkayısı Bulvarı'nda da M.İ. idaresindeki 44 AGA 330 plakalı otomobil, İ.Ç. yönetimindeki 35 US 008 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki 44 FH 636 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan M.İ, İ.Ç. ve B.M.P, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.