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Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

Kaza, 10.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu MAŞTİ kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yöne seyreden iki otomobil dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kavşak içerisinde çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA