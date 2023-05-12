Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.B'nin kullandığı 63 YP 401 plakalı otomobil, Malatya-Elazığ kara yolunun Gülenköy kavşağında A.Ö. idaresindeki 44 ADV 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan M.G ve İ.K, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, R.Ö. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

???????Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.