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Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

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Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Malatya'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi'nde A.D. idaresindeki 44 AVM 916 plakalı hafif ticari araç, A.K. yönetimindeki 41 ALB 003 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 6 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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