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Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Malatya'da kaydedilen bir görüntü, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. İlk depremde hasar alıp 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde tamamen yıkılan 5 katlı bir binanın sadece yangın merdiveninin ayakta kaldığı görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 şehirde büyük yıkım yaşandı. Hasarın en büyük olduğu şehirler arasında yer alan Malatya'da kaydedilen bir görüntü, depremin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Zaviye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, 7,7'lik depremde büyük hasar aldı. Aynı gün yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde tamamen yıkılan binadan geriye sadece yangın merdiveni ayakta kalabildi.

Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı

Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, binanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi. İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı.

Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı

Özgün, kendi evlerine henüz kontrol yapılmadığı için girmediklerine değinerek, "İkinci deprem de çok şiddetliydi. Zaten bina ikinci depremle yıkıldı. Ben de deprem sırasında oradaydım altında kalmadığımıza şükrettik." ifadesini kullandı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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