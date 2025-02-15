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Malatya'da Hırsızlık Şüphelisine Polis Müdahalesinde Bıçaklı Saldırı

Malatya'da Hırsızlık Şüphelisine Polis Müdahalesinde Bıçaklı Saldırı
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Malatya'da hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli, polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Saldırı sırasında bir polis memuru yaralanırken, zanlı bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'da hırsızlık şüphelisini gözaltına almaya çalışan polislerden biri uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Hırsızlık suçundan aranan İ.K. (30), Bulgurlu Mahallesi'ndeki Malet-2 konteyner kentte kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Polis memuru E.D. bıçakla yaralandı. Zanlı ise bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı polis memuru, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Zanlı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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