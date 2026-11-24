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Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Hekimhan'da Atatürk Meydanı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından program Hekimhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti.

Burada düzenlenen programda çeşitli gösteriler düzenlendi.

Kale

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdür Recep Bulut ve beraberindeki öğretmenler, Kaymakam İsmail Hakkı Batı'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakam İsmail Hakkı Batı, bütün öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Programa İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Çeşitli gösteri ve dinletilerin ardından program sona erdi.

Darende

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İnce ve beraberindekiler, Kaymakam Ömer Sirkeci'yi makamında ziyaret etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında, kültür ve medeniyetin temelini eğitimin oluşturduğunu vurgulayarak, bu yapının mimarının öğretmenler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir, şarkı, tiyatro ve oratoryo gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA