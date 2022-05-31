Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Haberler

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Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı

Malatya'da inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'da inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cevherizade Mahallesi Özden Sokak'taki inşaat halindeki bir apartmana giren Y.B. burada henüz belirlenemeyen nedenle havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Y.B'yi bulunduğu yerden kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Malatya İtfaiye İnşaat Güncel Haberler

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