Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Haberler

Malatya'da inşaat halindeki bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cevherizade Mahallesi Özden Sokak'taki inşaat halindeki bir apartmana giren Y.B. burada henüz belirlenemeyen nedenle havalandırma boşluğuna düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Y.B'yi bulunduğu yerden kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Vücudunda kırıklar oluştuğu belirtilen yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.