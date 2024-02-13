Üye Girişi
Haberler

Malatya'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle bazı badem ağaçları çiçek açtı

Güncelleme:

Malatya'nın Kale ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı. Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla bahar havası yaşanırken, zirai don riski de arttı.

Malatya'nın Kale ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Güneyce Mahalle Muhtarı Ahmet Çetinkaya, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin bazı badem ağaçlarının çiçek açmasına neden olduğunu söyledi.

Çetinkaya, çiçek açan ağaçların zirai dondan etkilenerek zarar görebileceğini ifade etti.

Karakaya Baraj Gölü'ne yakın yerlerde badem ağaçlarının çiçek açmasıyla bahar havası yaşandığını aktaran Çetinkaya, yüksek kesimlerde ise soğukların etkisini sürdürdüğü kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Malatya Tarım Çevre Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title