Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Hafif Ticari Araç Bir Çocuğa Çarptı, Küçük Yaşta Hayatını Kaybetti

Malatya'da Hafif Ticari Araç Bir Çocuğa Çarptı, Küçük Yaşta Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi ilçesinde bir hafif ticari aracın çarptığı bir buçuk yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bir buçuk yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

N.Z. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Toptaş Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bir buçuk yaşındaki Yunus Emre Zeyrek'e çarptı.

Ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yerel Haberler Battalgazi Politika Hastane 3-sayfa malatya Güncel Çocuk

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi

Bomba iddia: Bibi banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Frankfurt maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Frankfurt geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Twente Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Twente Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Çağlar Söyüncü neden yok? Çağlar Söyüncü sakat mı cezalı mı (Twente Fenerbahçe)? Twente Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Twente Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Marmuş kimdir? Ömer Marmuş Türk mü? Beşiktaş Frankfurt maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Frankfurt golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Beşiktaş Avrupa rakipleri kim? Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada?
title