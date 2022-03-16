Malatya'da 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konseri gerçekleşti - Haberler

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Malatya'da 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konseri gerçekleşti

Bültenler - Güncel
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Malatya'da 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konseri gerçekleşti

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konseri Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Düzenlenen 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konserinde yaklaşık 40 korist sevilen parçaları seslendirdi.Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konserinin bundan sonra her yıl geleneksel olarak yapılacağı da vurgulandı.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Gönül Cemresi' Türk Halk Müziği konserinde kısa bir değerlendirme konuşması yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılıç, "Her yıl geleneksel olarak düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz Türk Halk Müziği korosu 'Gönül Cemresi' konserini gerçekleştiriyoruz. Son cemrenin düşmesiyle biz de bu konserimizin adını 'Gönül Cemresi' koyduk. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle birlikte yıl içerisinde kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği, çocuk korosu şeklinde konserlerimiz devam edecektir. Tüm vatandaşlarımızı bundan sonra gerçekleştireceğimiz konserlerimize davet ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Türk Halk Müziği, Kongre, Güncel, Haberler

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