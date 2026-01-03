Malatya'da Gökyüzünde Parlak Işık Görüldü
Malatya'da Yeşilçam Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin kamerası, gökyüzünde süzülen parlak bir ışık kaydetti. Bu ışık, kısa bir süre sonra hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Olay, kentteki vatandaşlar arasında merak uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli yorumlar aldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel