Malatya'da Gökyüzünde Parlak Işık Görüldü

Güncelleme:
Malatya'da Yeşilçam Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin kamerası, gökyüzünde süzülen parlak bir ışık kaydetti. Bu ışık, kısa bir süre sonra hızla ilerleyerek gözden kayboldu. Olay, kentteki vatandaşlar arasında merak uyandırdı ve sosyal medyada çeşitli yorumlar aldı.

Malatya'da gökyüzünde süzülen parlak ışık görüldü.

Kentte gökyüzünde görülen parlak ışık kısa süreliğine ilerledikten sonra gözden kayboldu.

Parlak ışık Yeşilçam Caddesi'nde seyreden bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
